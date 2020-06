Cammaroto: "Koulibaly via solo per 100 milioni, c'è la disponibilità del calciatore a restare. Se parte, l'obiettivo è un mister X"

Ultime notizie mercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli su NapoliMagazine:

"Capitolo Koulibaly, lo avevamo detto in tempi non sospetti e lo ha confermato implicitamente Giuntoli: o arriva una proposta da 100 milioni o il difensore resta e c'è già la disponibilità del giocatore ad allungare la sua permanenza in azzurro: qualsiasi altra voce è fuffa.

L'eventuale successore di Koulibaly, a dispetto di rumors e boatos fantasiosi, non è l'attempato Thiago Silva che a 35 anni non è un'operazione da Napoli, l'obiettivo è un forte mister x di 25 anni sul quale il Napoli lavora da mesi, ed è una pista che Giuntoli sinora è stato abile a non far trapelare nulla. Da escludere anche le ipotesi Milinkovic (la Fiorentina non lo cede e costa comunque troppo, i viola hanno rifiutato offerte da 40 milioni dalla Premier). Allo stesso modo Pezzella è fuori dai radar azzurri: è stato seguito in passato ma non rientra più in alcuni rigidi parametri, ritenuti inderogabili, che il Napoli ha fissato a partire da questa sessione di mercato per i calciatori da prendere. Non aggiungo altro e mi sorprenderei molto se fosse diversamente".