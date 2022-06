Cammaroto: "Doppio colpo Napoli, ecco cosa manca per le firme"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto ha parlato del mercato in entrata a Napoli Magazine, raccontando le ultime su Deulofeu e Ostigard, fortemente accostati alla maglia azzurra. Ormai manca davvero poco per il doppio colpo.

Nel dettaglio, ecco cosa manca per Ostigard e Deulofeu:

"In entrata sono ormai ai dettagli le operazioni Deulofeu e Ostigard. Per il difensore siamo allo scambio di documenti. Per lo spagnolo dell'Udinese c'è accordo totale col giocatore e un'intesa di massima già raggiunta con i friulani: l'offerta azzurra è di 16 milioni, la richiesta di Pozzo è di 18, manca poco quindi alla fumata bianca".