Cammaroto: "Doppio acquisto del Napoli, manca solo l'ufficialità dopo il summit ADL-Giuntoli-Spalletti"

Calciomercato Napoli - Arrivano novità di mercato da Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine:

"Intanto il Napoli lancia un doppio segnale importante, con l'acquisto di Bereszynski e il ritorno di Contini, entrambi dalla Sampdoria. Per il terzino polacco manca solo l'ufficialità ma è fatta, stesso discorso per il portiere e sono due mosse intelligenti. Mi risulta che ci sia stato un confronto tra ADL, Giuntoli, Spalletti e che sia stato deciso all'unanimità di non lasciare nulla al caso per la ripartenza della stagione. Bereszynski è un'ottima alternativa che colma la lacuna dell'inesperienza del promettente Zanoli e ci ha messo 5 secondi per accettare Napoli, Contini copre un ruolo dove si rischiava di restare scoperti per gli acciacchi di Sirigu, che rimane e potrà dare una mano per la crescita dello stesso Contini, un ragazzo che merita di stare in questo Napoli".