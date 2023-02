Cambiaso, l'agente: "Giuntoli voleva portarlo al Napoli! Ecco perché non è arrivato"

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Bia, ex calciatore del Napoli ed attuale procuratore di Cambiaso:

Mancato arrivo di Cambiaso alla Juve?

“La Juventus era forte sul rientro del ragazzo, ma c’è stato un rifiuto fermo e netto del Bologna. Anche se tutti sarebbero felici di tornare alla Juventus, non ci si è opposti al ritorno posticipato. Il ragazzo sta bene a Bologna ed era desideroso di continuare il proprio percorso. Inoltre, arrivare a gennaio alla Juve, a ridosso delle gare di Coppa e campionato, sarebbe stato probabilmente controproducente”

Napoli e Inter vere contendenti?

“Credo ci sia una sola contendente, ed è il Napoli. Quest’anno non c’è storia per nessuno, non vedo squadra che possa contendere al Napoli il tricolore”

Cambiaso è stato davvero vicino al Napoli?

“Giuntoli lo cercò anche quando Cambiaso giocava all’Alessandria, con l’intenzione di portarlo prima a Bari. L’anno scorso, poi, era tornato alla carica, ma la Juventus si era inserita con forza e con maggiori contropartite e risorse. Gli azzurri erano, poi, ai dettagli per Olivera”

Che possibilità ha il Napoli di continuare il percorso in Champions?

“Con tutta franchezza credo che il Napoli farà fatica a vincerla. E’ una competizione che tradizionalmente vincono i soliti club storici. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, che per esempio non è mancato al Real lo scorso anno. Tuttavia, gli azzurri arriveranno in fondo”