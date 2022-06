Accostato al Napoli, su Cambiaso piomba l'Atalanta: pronta la beffa all'Inter

Calciomercato Napoli. Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 del Genoa, è uno dei profili accostati al Napoli nell'ultimo periodo. Retrocesso in Serie B con i rossoblu, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e punta a trovare posto in massima categoria.

Cambiaso

Calciomercato, Atalanta su Cambiaso

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, in occasione della gara Under 21 tra Italia ed Irlanda ad Ascoli, c’è stato un incontro tra Tony D’Amico, nuovo direttore sportivo dell’Atalanta e Giovanni Bia, manager di Cambiaso.

In un clima di estrema cordialità, si sono gettate le basi per consegnare a Gian Piero Gasperini un esterno mancino pronto a trovare a Bergamo la fase 2.0 della sua carriera. Serve il salto di qualità in una realtà importante del nostro campionato. L’Inter continua a monitorare la situazione, ma lo scatto dell’Atalanta è forte. Per chiudere con il Genoa potrebbero esser necessari 7-8 milioni.