Cambiaghi-Napoli, interesse del club azzurro ma nessuna trattativa: le ultime | CN24

Calciomercato SSC Napoli - Nicolò Cambiaghi dell'Empoli, in prestito biennale dall'Atalanta, è un profilo che piace al club di De Laurentiis con il DS Giovanni Manna che lo segue da un po'. Il giocatore, classe 2000, ha un valore su Transfermarkt di circa 7,5 milioni di euro.

Cambiaghi e Mazzocchi in Empoli-Napoli

Come raccolto dalla nostra redazione nello speciale di mercato delle ore 20 su CalcioNapoli24 TV, Cambiaghi è seguito con attenzione dalla SSC Napoli: l'attaccante interessa al club azzurro, anche se al momento non vi sono trattative o contatti concreti. C'è chiaramente l'interesse della dirigenza firmata Giovanni Manna, molto dipende dalle scelte del mercato fra cessioni e acquisti in questa stagione con le volontà di Antonio Conte.