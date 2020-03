Callejon, l'agente: "De Laurentiis vuole rinnovagli il contratto, gli siamo molto grati. Vedremo..."

Calciomercato Napoli - Manuel Garcia Quilon, agente di Josè Callejon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it: "José, da sette anni, porta a casa un bottino di quasi 50 partite a stagione, non si è mai fermato".

Mercato Napoli: De Laurentiis offre il rinnovo a Callejon

callejon

Ma a giugno il suo contratto col Napoli scadrà…

"Sì, ma questo non ha assolutamente influito sul suo atteggiamento, sul suo lavoro quotidiano. Dà tutto per la maglia del Napoli e per la città, che sente entrambe sue. Rispetta tantissimo il suo impegno col club e con i tifosi, ai quali è ormai legato da un grande affetto".

Il rinnovo è ormai impossibile, o lasciamo uno spiraglio aperto a qualche sorpresa?

"De Laurentiis ha sempre voluto rinnovargli il contratto. Siamo grati per l’interesse che ha mostrato nei confronti di José e per come si è comportato con lui, con la sua famiglia e con me. In questo momento non c’è accordo, le due posizioni sono entrambe rispettabilissime e non c’è mai stata una discussione di alcun tipo tra le parti. C’è affetto reciproco, abbiamo vissuto tanti anni insieme, e queste situazioni fanno parte del calcio. Vedremo".