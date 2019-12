Cm.it - Callejon-Napoli, si riapre il rinnovo! Decisivo l'arrivo di Gattuso, per l'allenatore è fondamentale

Calciomercato Napoli - Clamoroso colpo di scena, José Mario Callejon può restare al Napoli. Sono queste le ultime voci di mercato riportate da calciomercato.it. L'esterno spagnolo sembrava lontano dal rinnovare il contratto con il Napoli (in scadenza a giugno 2020) ma adesso le cose potrebbero cambiare. Aurelio De Laurentiis disposto a prolungare l'accordo con Callejon. Ecco quanto riportato da Calciomercato.it.

Callejon-Napoli, il rinnovo si riapre

L’arrivo di Gennaro Gattuso ha riportato, in casa Napoli, serenità ed entusiasmo. De Laurentiis ha seguito in prima persona i primi due allenamenti a bordocampo, e la sua scelta non è casuale. I contrasti nati dopo l’ammutinamento di novembre avevano creato un’enorme tensione tra i calciatori, spaventati, più che dalle multe, dalle possibili iniziative legali che la società potrebbe prendere nei prossimi cinque anni per i danni d’immagine subiti.

Il patron ha voluto dare un segnale di vicinanza alla rosa e non si è limitato ad assistere alle sessioni di lavoro del nuovo tecnico. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono stati vari contatti con gli azzurri il cui contratto va ridiscusso o è in imminente scadenza: qualche apertura è arrivata nei confronti di Mertens, si sta discutendo con Allan (filtra ottimismo) e si è riaperta in maniera importante la trattativa con José Maria Callejon. Il suo agente, Manuel Garcia Quilón, aveva smentito a Calciomercato.it un accordo già chiuso per dire addio a gennaio (si parlava di club cinesi), oltre a ribadire la volontà del giocatore di proseguire la sua avventura partenopea. De Laurentiis, che ha apprezzato gli sforzi fatti dallo spagnolo nelle ultime settimane per ricucire lo strappo post-Salisburgo, si è detto disponibile a parlare della sua situazione nei prossimi giorni con il suo rappresentante.

Callejon Napoli, per Gattuso è fondamentale