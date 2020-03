Calciomercato Napoli - Il futuro di Callejon resta un forte punto interrogativo, lo spagnolo ha il contratto in scadenza e non riesce a trovare l'accordo con il Napoli per il rinnovo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

I contatti per il rinnovo ci sono ma non c’è accordo, Callejon vorrebbe un biennale con aumento dell’ingaggio rispetto all’ultimo rinnovo di luglio 2016.