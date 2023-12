Calciomercato.it - Faraoni più di Mazzocchi: gli obiettivi di Meluso con Zanoli al Genoa

Calciomercato Napoli, si profila un altro prestito a gennaio per Alessandro Zanoli: il giornalista Marco Giordano fa il punto sul mercato in vista della sessione di gennaio, con tutti gli aggiornamenti sulla società partenopea. Perché il calciomercato invernale si avvicina ed anche il Napoli campione d’Italia è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Ricordiamo poi che gli azzurri a gennaio perderanno sia Anguissa che Osimhen per la Coppa d’Africa.

Zanoli-Genoa e Faraoni-Napoli: l'idea di mercato

Come racconta Calciomercato.it, infatti, l'ipotesi Faraoni-Napoli può diventare questa volta concreta con l'uscita in prestito di Zanoli:

"In vista di gennaio torna di moda anche la pista Faraoni, oltre a Mazzocchi, se Zanoli dovesse andare al Genoa così come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it. Il laterale dell’Hellas Verona è in cima alla lista del ds Meluso come alternativa a Di Lorenzo".