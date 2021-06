Calciomercato, Zeman torna in panchina: allenerà il Foggia in C!

Calciomercato- Zdenek Zeman tornerà per la quarta volta a Foggia in Serie C. Forse non sarà più Zemanlandia, ma intanto il boemo è cittadino onorario dallo scorso aprile della città dauna. Certi amori non finiscono mai, come il pallone e la sigaretta («Non conto mai le sigarette che fumo ogni giorno, altrimenti mi innervosirei e fumerei di più»), inseparabili compagni di un allenatore eternamente controcorrente, sempre pronto alle mosse a sorpresa: fermo da più di tre anni, ultima panchina il Pescara - altro amore che periodicamente ritorna - lasciata a marzo 2018, Zeman inizierà il prossimo campionato a 74 anni. Non è un record, il boemo non è uomo da primati e da essere catalogato. No, lui è uno spirito libero, un maître a penser in un mondo estremamente conformista come quello del calcio italiano. Uno che ha diviso il calcio, dove essere zemaniani era una categoria dello spirito, prima che un'adesione a un modo di giocare.