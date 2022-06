Sky - West Ham pronto a chiudere l'acquisto di Broja: trattativa in corso, il prezzo

Calciomercato Napoli - Il Chelsea è pronto a dire sì per la cessione a titolo definitivo di Armando Broja, attaccante di proprietà del club londinese che può restare in Premier League. Sull'albanese anche il Napoli c'è da tempo.

Il Napoli segue Broja del Chelsea che ora può firmare col il West Ham. Fa sul serio il club inglese per l'attaccante del Chelsea.

Gli Hammers hanno messo nel mirino un Armando Broja, attaccante del Chelsea. Nazionale albanese, nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Southampton, segnando 9 gol in 38 partite. La trattativa è in corso tra le parti: per il West Ham Broja è il primo obiettivo per rafforzare il reparto offensivo. Al momento l'accordo non è ancora stato raggiunto ma il club sta lavorando per un trasferimento a titolo definitivo. La somma per assicurarselo si aggirerebbe intorno ai 25/30 milioni di sterline.