Calciomercato Serie A: il Torino punta Gatti, la Salernitana ha preso Sepe

Ultime notizie calciomercato. A Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia le ultime novità in tema di calciomercato per ciò che riguarda la Serie A e svela due notizie che in qualche modo interessano anche al Napoli.

Sepe alla Salernitana

La prima notizia riguarda l'altra squadra campana del campionato italiano, la Salernitana. Pare che il club di Salerno abbia chiuso l'accordo per Luigi Sepe, l'ex portiere del Napoli che oggi gioca al Parma e condivide i pali con Gigi Buffon, non riuscendo a trovare spazio. Per Sepe è l'occasione di tornare finalmente in Serie A: Sepe si trasferisce alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla salvezza: significa che la Salernitana sarà costretta ad acquistare l'intero cartellino del portiere solo in caso di permanenza in Serie A, obiettivo abbastanza complicato al momento.

Luigi Sepe

Il Torino vuole Gatti

La seconda notizia di calciomercato è l'interessamento del Torino per il giovane Federico Gatti, difensore del Frosinone che è entrato anche nel radar di Giuntoli. Gatti ad oggi gioca in Serie B dove però ha richiamato l'attenzione dei grandi club di Serie A grazie ad ottime prestazioni condite anche da tre gol in campionato. Il Torino ha in programma un incontro con la società laziale per capire la fattibilità dell'operazione: il Napoli resta dunque alla finestra.