Calciomercato Serie A: duello per Becao, due club italiani pronti a chiudere

Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, è pronto a lasciare il club friulano per firmare con un nuovo club in Italia e probabilmente che abbia ambizioni diverse da quello attuale. Adesso c'è una sfida di mercato.

Calciomercato Serie A: offerte per Becao

Napoli - Becao è in scadenza 2024 con l'Udinese e rischia di andar via già in questa finestra di mercato. Ci sono due club su tutti come Torino e Atalanta che si sfidano per il difensore. Vagnati offre un quadriennale da 1.2 milioni annui per farlo firmare col Torino, pronta la replica dell'Atalanta che ha Demiral in uscita. In queste settimane Becao è stato accostato anche al Napoli.