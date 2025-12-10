Calciomercato, Sarri voleva un suo pallino e la Lazio fece un sondaggio col Napoli: il retroscena

Ultime notizie - Dal sito di Alfredo Pedullà emerge un nuovo retroscena sul futuro di Giacomo Raspadori, tornato al centro di diverse valutazioni di mercato. L’attaccante italiano, reduce da mesi complicati all’Atletico Madrid, potrebbe infatti rientrare nei piani della Lazio, club che aveva già manifestato interesse per lui la scorsa estate.

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Secondo quanto riportato, “Giacomo Raspadori è un pallino di Maurizio Sarri” e i biancocelesti avevano avviato un primo sondaggio già lo scorso giugno, prima che il blocco del mercato condizionasse le strategie del club. In quel momento si ipotizzava una possibile partenza del giocatore dal Napoli, ma l’irruzione dell’Atletico cambiò rapidamente gli equilibri, portando alla chiusura dell’operazione con gli spagnoli.

L’avventura in Liga non si è però rivelata all’altezza delle aspettative: pochi minuti, tanta panchina e un rendimento che non ha convinto né il club né lo stesso Raspadori, desideroso di ritrovare continuità. Per questo, la Lazio resta un’opzione concreta, ma con due condizioni imprescindibili.

La prima riguarda la possibile cessione di Castellanos, la cui situazione sarà valutata nelle ultime partite dell’anno solare. La seconda concerne la formula dell’operazione: prima un’uscita nel reparto offensivo e poi un’eventuale entrata, tenendo conto di tutti gli incastri legati all’ingaggio e alla sostenibilità economica.

Raspadori non intende vivere altri mesi “in apnea”, come raccontato dal sito, e attende un progetto che gli garantisca spazio reale. Ma prima la Lazio deve capire se e come potrà muoversi sul mercato nel prossimo gennaio.

Nel frattempo, viene ricordato come Sarri abbia sempre nutrito una predilezione tecnica per Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad che il tecnico avrebbe voluto già l’estate scorsa. Un sogno però irrealizzabile: il club basco ha infatti blindato il giocatore fino al 30 giugno 2028.