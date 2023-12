25 milioni per Samardzic: ADL chiama l'amico Pozzo, si può chiudere anche in un giorno. Ultima parola al giocatore

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli vuole rinforzare la propria rosa nel mercato di gennaio per concludere la stagione a testa alta e guardare al futuro con un altro progetto. Intanto, i campioni d'Italia hanno voglia di acquistare un altro giovane talento come Lazar Samardzic.

Calciomercato Napoli: Samardzic ha l'ultima parola

Calciomercato Napoli - La cessione di Elmas al Lipsia è ufficiale e ora De Laurentiis si è già mosso con i Pozzo per prendere subito Samardzic. Contatto diretto per il sostituto scelto. Come riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato nel nome dei vecchi tempi di tanti affari e della consolidata amicizia. Contatto diretto tra presidenti, tra proprietari, e via: 20 milioni più cinque di bonus per avere subito Samardzic al Napoli, per colmare il vuoto creato da Elmas e anticipare il problema che creerebbe (creerà) l’addio di Zielinski a fine stagione. Il mercato è cominciato. È la rivoluzione d’inverno.

De Laurentiis ha ricominciato a dialogare con la famiglia Pozzo, forte anche del piccolo patrimonio ricavato dalla cessione di Elmas al Lipsia (ufficiale ieri, dal 1° gennaio): 20 milioni di base fissa e 5 di bonus. Più o meno la cifra di cui il presidente del Napoli e quello dell’Udinese stanno ragionando in ottica Samardzic. Ora l'ultima parola spetta al giocatore una volta raggiunto l’accordo tra club. Se vogliono, Napoli e Udinese possono metterci anche un giorno oppure un attimo a trovare la quadra, ma è il giocatore a dover trattare e poi scegliere: non è un mistero che piaccia a tanti, Juve compresa. Ma il Napoli ha lanciato la volata: partenza sprint. Con i saluti di Elmas.