Ultimissime calcio - Attività sospese a causa del Coronavirus, le società di Serie A pianificano il mercato in vista della prossima sessione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma ha nel mirino due calciatori: il talento della Fiorentina, Gaetano Castrovilli e il milanista Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto in estate. Questi due centrocampisti sono anche stati accostati al Napoli.