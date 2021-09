Calciomercato Napoli, il Manchester City prepara l'assalto a Osimhen: il nigeriano sarà monitorato tutta la stagione

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e la possibile cessione in Premier League di uno dei top player di stagione. Perché il club azzurro è partito forte in questo inizio di stagione e tanti calciatori sono monitorari dalle big di tutta Europa. In particolare c'è il Manchester City che segue un calciatore del Napoli calcio.

Calciomercato Napoli, cessione di un big in Premier League

Notizie di calciomercato per il Napoli che dovrà difendersi dalle offerte che arriveranno la prossima estate se la squadra di Spalletti continuerà a questi livelli. Tanti giocatori si stanno esprimendo al massimo e aumenta il loro valore di mercato. Per questo motivo le big si interessano e seguono con maggiore attenzione i calciatori del Napoli. E' il caso del Manchester City che ha messo Victor Osimhen nel mirino come obiettivo di calciomercato per la prossima stagione. Perché il club inglese ha bisogno di rinforzare quel reparto dopo l'addio di Aguero e il tentativo fallito di acquistare Harry Kane dal Tottenham. Ora è Osimhen il primo obiettivo di Guardiola. Pronta un maxi cifra per lui. A riportarlo è Fichajes.net.

Ultimissime calciomercato Napoli

Calciomercato, 100 milioni per Osimhen

Victor Osimhen può firmare con il Manchester City per oltre 100 milioni di euro. Perché il giovane attaccante nigeriano, arrivato al Napoli dal Lille per circa 70 milioni, vede aumentare il suo valore per le continue prestazioni da top player. Lo scorso anno è stato determinante quando ha giocato, ma è stato fuori per diversi mesi tra l'infortunio alla spalla e il Covid 19. Ora però è in grande forma e lo sta dimostrando con i suoi 6 gol in 6 partite di stagione e non ha intenzione di fermarsi. Il Napoli di De Laurentiis ha sempre saputo vendere bene i propri gioielli e non vuole lasciarsi scappare Victor, ma allo stesso tempo farà un prezzo folle per poterlo lasciare partire e sa che il Manchester City per Osimhen può spingersi davvero oltre.

Ultime notizie calcio Napoli

Napoli, il prezzo di Osimhen

Come svelato da Fichajes.net, la doppietta dell'attaccante contro il Leicester ha aperto al mondo della Premier League, dove ora Liverpool e soprattutto Manchester City seguono il calciatore. Il City monitorerà per tutta la stagione il giocatore del Napoli, con De Laurentiis che ha il coltello dalla parte del manico. Perché la sua giovane età e la grande stagione che può fare fanno schizzare il prezzo di Osimhen e il Manchester City ha tanti soldi da investire in quel ruolo, considerato che per Harry Kane solo qualche settimana fa si era spinto fino a 150 milioni di euro circa.