Cm.Com - Napoli e Roma su Ziyech ma c'è la forte concorrenza del Tottenham

Calciomercato - Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.com sia la Roma che il Napoli avrebbero posato gli occhi su un gioiellino dell'Ajax: si tratta di Hakim Ziyech. Proprio con Monchi la Roma fu molto vicina al suo acquisto e adesso con 6 gol e 15 assist, si è risvegliato l'interesse per il suo acquisto. Dal portale si legge:

Anche il Napoli segue i progressi e le prestazioni del classe '93, pronto finalmente al grande salto: non è per ora una priorità, ma un giocatore da tenere monitorato. Come monitorato lo tiene il Milan. C'è, però, un club che sta facendo sul serio, più degli altri: il Tottenham. Gli Spurs, che in estate saluteranno Eriksen, vogliono portare qualità sulla trequarti e nel mirino hanno messo Hakim Ziyech.