Calciomercato Napoli, Zielinski, Elmas e Demme in vendita: offerta di 25 milioni dalla Bundesliga!

Calciomercato Napoli, il club è già al lavoro in vista della prossima stagione. Con il campionato ormai agli sgoccioli e la qualificazione in Champions già archiviata, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli si stanno già occupando di riformulare la rosa per l'anno prossimo, stilando una lista dei calciatori destinati alla cessione e una per coloro che saranno ritenuti intoccabili anche di fronte ad offerte importanti.

Chi resta a Napoli

Secondo Emanuele Cammaroto, giornalista di Napoli Magazine, sono circa 10 o 12 i giocatori del Napoli sicuri di rimanere anche l'anno prossimo. Dunque, il nuovo Napoli ripartirà da un blocco consistente formato da Koulibaly, Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa (che sarà riscattato), Lobotka, Politano, Zanoli e Mario Rui.

Nella lista di chi resta a Napoli, poi, c'è anche Victor Osimhen, sempre che per lui non arrivino offerte superiori ai 90 milioni di euro di fronte alle quali il Napoli si siederebbe quantomeno a trattare. Tra gli eventuali sostituti di Osimhen si citano spesso Scamacca e Terrier: per quest'ultimo non ci sarebbe niente di concreto, spiega Cammaroto.

Calciomercato Napoli, giocatori in uscita

Zielinski Napoli

Per quanto riguarda i giocatori in uscita, invece, il calciomercato del Napoli dipenderà molto dai rinnovi contrattuali. La situazione più calda è quella di Fabian Ruiz: il giocatore chiede un rinnovo con un contratto da 3,5 milioni di euro di ingaggio, mentre il Napoli di De Laurentiis è disposto ad offrirgli 2,5 milioni di euro più bonus. Solo in caso di rinnovo ADL riuscirà a venderlo evitando una cessione a parametro zero l'anno prossimo.

Oltre a Fabian Ruiz, nella lista dei giocatori in uscita dal Napoli ci sono anche Diego Demme, Piotr Zielinski ed Elijf Elmas. In particolare, per Elmas il Napoli chiede almeno 20 milioni e il suo agente è a caccia di offerte; per Zielinski, invece, Cammaroto parla di un'offerta già pervenuta dalla Bundesliga, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro e che il Napoli avrebbe ritenuto troppo bassa.