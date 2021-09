Calciomercato Napoli: colpo a gennaio, la Roma ha già preso il sostituto

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e il colpo a gennaio dalla Roma. Perché il club giallorosso ha già trovato anche il sostituto ed è pronto a concludere la doppia trattativa in entrata e in uscita.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Roma

Novità di mercato dall'opinionista di Sportitalia ed esperto di mercato Rudy Galleti riguardo il mercato della Roma e anche del Napoli tra acquisti e cessioni. Perché secondo le ultime notizie la Roma avrebbe messo nel mirino Hector Herrera dell'Atletico Madrid per gennaio, un calciatore che in passato è stato vicino proprio al Napoli. Il messicano è in uscita da Madrid e già a gennaio può arrivare il trasferimento che ha chiesto Mourinho. Prima però la Roma dovrà fare una cessione e ci sono Villar che piace al Napoli e Diawara all'Everton. Uno dei due uscirà per fare spazio a Herrera.

Ultimissime calciomercato Napoli

calciomercato napoli villar

Napoli, Villar solo con una cessione

A sua volta il Napoli ha molta abbondanza a centrocampo al momento. Infatti, soltanto in caso di cessione di uno tra Demme e Lobotka il Napoli proverà l'acquisto di Villar, che comunque resta nel mirino degli azzurri per qualità e la giovane età.

Ultime notizie Napoli