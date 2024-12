Calciomercato Napoli, via entrambi a gennaio dopo la disfatta in Coppa Italia

Calciomercato Napoli, la sessione di gennaio sarà inevitabilmente condizionata da Lazio-Napoli di Coppa Italia. Perché il messaggio Antonio Conte lo ha lanciato ed è stato anche recepito da Aurelio De Laurentiis al di là della facciata. Del resto il mister aveva già avvisato il presidente: "Se dovessimo andare in Champions a fine anno, serviranno rinforzi. Ora abbiamo una squadra allestita per una sola competizione...".

Concetto ribadito in conferenza stampa prima del match dell'Olimpico che ha portato poi alla scelta che è sembrata una provocazione da una parte ma anche una mera strategia dall'altra per far completo all-in sul campionato: schierare 11 riserve su 11. Sappiamo bene però come è andata e, di conseguenza, anche su questo verteranno le valutazioni da qui a un mese.

Calciomercato, due cessioni quasi certe a gennaio

Inevitabile pioggia di insuffience in Lazio-Napoli. Ma tra le maggiori conferme che giungono dalla serata di ieri è che c'è una differenza netta tra i centrali difensivi titolari e quelli alternativi: serve subito un difensore per il 2025. La riprova è giunta ieri con le prestazioni di Juan Jesus e Rafa Marin motivo per cui, di sicuro, uno dei due non sarà ancora nella città del Vesuvio nel nuovo anno: ora bisognerà capire solo chi in base anche alle dinamiche di mercato. Ma uno dei due saluterà di sicuro.

Così come quasi ovvia è a questo punto la partenza di Alessio Zerbin in grossa difficoltà ieri nel ruolo di terzino: ha già richieste di prestito, non ha impressionato particolarmente, e sicuramente sarà altrove il prossimo mese considerando anche la presenza di Pasquale Mazzocchi dietro Giovanni Di Lorenzo. Della difesa B nemmeno Leonardo Spinazzola ha convinto ma lui, salvo clamorose sorprse, al massimo può uscire in estate.