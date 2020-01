Il Mattino - Giuntoli lavora per un terzino: il nome caldo è Tsimikas dell'Olympiacos

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Anche per questo il ds Giuntoli sta lavorando per portare a Napoli un nuovo terzino. Il nome caldo è quello di Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell'Olympiacos, profilo giusto anche per la prospettiva futura. Ci sarà da convincere il club greco in lotta per vincere il campionato e impegnato a febbraio in Europa League contro l'Arsenal. L'altro obiettivo per questo ruolo è sempre greco e si tratta di Koutris, anche lui dell'Olympiacos che però ha giocato molto meno (appena 5 presenze).