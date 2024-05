Calciomercato Napoli, triplo addio col Lecce: a fine gara i saluti, è confermato

Napoli-Lecce sarà non solo la gara per chiudere degnamente questo campionato non all'altezza e, chissà, forse per sperare ancora in un piazzamento in Conference Leaguema anche l'occasione per salutarsi per sempre con tre azzurri che saluteranno ufficialmente l'azzurro.

Calciomercato Napoli, col Lecce ultima gara per tre azzurri

Si tratta di Piotr Zielinski pronto a raggiungere l'Inter campione d'Italia da svincolati, Victor Osimhen il cui presidente Aurelio De Laurentiis mesi fa ne ha già annunciato la partenza in estate e Pierluigi Gollini che non sarà riscattato e che ha anche fatto una festa d'addio privata con gli amici in città.

Il polacco, riporta Il Mattino oggi in edicola, partirà però dalla panchina perché ancora non ha smaltito del tutto il problema fisico e non vuole rischiare in vista dell'Europeo. Possibile avvio in panchina se per questo anche per Osimhen.