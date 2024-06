Calciomercato Napoli, come svelato in esclusiva da CalcioNapoli24.it il club azzurro sta provando a bruciare la concorrenza per il talentuoso difensore della Sampdoria Giovanni Leoni. Ecco cosa scrive il collega di Tuttomercatoweb, Marco Conterio sulla trattativa:

"Il Napoli sta provando a prendere Giovanni Leoni della Sampdoria lasciandolo lì in prestito per una stagione. Leoni ha rinnovato ieri ufficialmente col Doria"