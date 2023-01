Calciomercato Napoli, TMW - Doppio affare Beto e Samardzic dall'Udinese: obiettivi dell'estate

Ultime notizie calciomercato Napoli - Beto e Samardzic restano nel mirino. Ma per l'estate, quando qualcosa potrebbe cambiare in casa Napoli: col futuro di Zielinski tutto da scrivere, con le offerte che potrebbero arrivare per Victor Osimhen. E allora tanti discorsi sono spostati all'estate, com'è ovvio che sia. Intanto stamattina s'è parlato della possibilità che Deulofeu possa andare all'Aston Villa.

Calciomercato Napoli, piacciono Beto e Samardzic

E in questi discorsi circa l'attacco dell'Udinese, TMW ha ribadito l'interesse del Napoli per i due attaccanti:

Potrebbe non essere l'unico movimento davanti del gennaio dell'Udinese che sta studiando con insistenza alcuni profili per rinforzare la formazione di Andrea Sottil. Intanto Beto piace a tutti ma se i Pozzo hanno detto no a un'offerta dell'Everton, sul portoghese ci sono altre società inglesi e soprattutto il Napoli che vorrebbe prendere lui e Lazar Samardzic. Al club friulano piace in particolar modo il brasiliano Brenner del FC Cincinnati per il quale sarebbero pronti 9 milioni di euro.