Terzino sinistro Napoli, CorSport: Giuntoli pronto a fiondarsi su un suo pupillo che gioca in Serie A

Notizie Napoli calcio. Il Napoli continua a spingere per l'arrivo di Mathias Olivera, ma al momento la posizione del Getafe resta ferma sulla richiesta di 15 milioni. Il club di De Laurentiis proverà a trovare un accordo, ma intanto sonda anche diversi profili.

Uno di questi è Andrea Cambiaso, 22enne in scadenza nel 2023 con il retrocesso Genoa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato il forte interessamento del Napoli e di Cristiano Giuntoli:

Ma il pupillo di Giuntoli in realtà si chiama Andrea Cambiaso (22), un rapporto diretto sin da Savona, contatti che sono rimasti frequenti, una stima che è andata crescendo e una scadenza contratto (2023) che può rappresentare un elemento a favore. Su Cambiaso il Napoli si è allertato in epoca non sospetta, Giuntoli si era sbilanciato nell’estate del 2021, sarebbero pronto a rifarlo.