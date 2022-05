Calciomercato Napoli, Tameze obiettivo reale: spunta retroscena

Calciomercato Napoli - Adrien Tameze nel mirino del Napoli. Il centrocampista dell'Hellas Verona piace molto a Cristiano Giuntoli ed all'intero scouting degli azzurri che sta cercando una pedina in grado di alternarsi con Anguissa in vista della prossima stagione quando potrebbe esserci l'addio di Diego Demme.

Tameze

Tameze Napoli: il retroscena

Come si legge sul quotidiano veronese "L'Arena" ieri sera ad assistere alla gara tra Verona e Milan allo stadio Bentegodi c'erano degli osservatori del Napoli. un indizio importante sia per Tameze ma anche per altri nomi del Verona circolati in orbita Napoli nelle ultime settimane come Barak e Casale.