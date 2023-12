Calciomercato Napoli, svelato il futuro di Zerbin, Zanoli e Gaetano: le scelte

Calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione circa il futuro a Napoli di Zanoli, Zerbin e Gaetano:

Andrà in prestito a collezionare esperienza e minuti preziosi come un anno fa, Alessandro Zanoli: il Genoa è la meta prediletta, ma lo inseguono pure il Frosinone, il Verona e la Salernitana (rifiutata). Il Frosinone, per la verità, punta soprattutto all’esterno d’attacco Alessio Zerbin, un ex, mentre Gianluca Gaetano, che in estate aveva praticamente chiuso proprio con il club di Stirpe salvo poi restare alla base, è inseguito da Empoli e Lecce.