Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'esperto di SportItalia, Alfredo Pedullà, tramite Twitter sarebbe in fase avanzata la trattativa avanzata per il passaggio del giovane bomber di Procida di proprietà della SSC Napoli, Giuseppe Ambrosino, al Bari in serie B. L'attaccante classe 2003 è appena rientrato alla base dal prestito di Catanzaro dove ha totalizzato 28 partite e tre reti.