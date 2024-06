Calciomercato Napoli, dopo che il club azzurro aveva provato ad acquistarlo nella scorsa sessione di mercato, ora Nehuén Pérez ha suscitato l'interesse di diverse squadre. In particolare, il West Ham ha effettuato un primo sondaggio per il difensore centrale dell'Udinese. Il club inglese ha mostrato un certo interesse per il difensore argentino, facendo anche un primo sondaggio. A riferilo è Sky Sport