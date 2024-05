Calciomercato Napoli, SKY: PSG mette sul piatto oltre 200 mln per Osimhen e Kvara, le ultime

Calciomercato Napoli, il neo Ds Giovanni Manna ha già in mente la nuova squadra ma nel frattempo dovrà considerare anche le cessioni in programma. Come quella di Victor Osimhen.

Mercato Napoli, ultime su Osimhen e Kvaratskhelia

Come riporta SkySport, c’è la clausola da 130 milioni di euro e ci sono in fila Paris Saint-Germain e Chelsea. PSG che metterebbe molto volentieri le mani anche su Khvicha Kvaratskhelia. E sarebbe pronto a spingersi a 100 milioni per il georgiano, per un totale di oltre 200 per il tandem offensivo partenopeo che, Aurelio De Laurentiis permettendo, porterebbero sotto la Torre Eiffel. Occhio in tutto questo anche a Giovanni Di Lorenzo: anche per lui - assicura l’emittente - c’è chi si metterebbe in fila.