Calciomercato Napoli, Schira: "Un club straniero vuole Lindstrom, la formula richiesta dagli azzurri"

Calciomercato Napoli. Jesper Lindstrom può già dire addio al Napoli: il calciatore danese, che non è nemmeno stato convocato per Euro 2024, è arrivato la scorsa estate in azzurro per oltre 25 milioni ma la sua prima annata è stata da dimenticare.

Aggiornamenti cessione Lindstrom

Della possibile partenza di Lindstrom ne ha parlato il collega Nicolò Schira sui suoi canali social: