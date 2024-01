Calciomercato Napoli, ultimo rinforzo in arrivo per Walter Mazzarri. Si tratta del tanto atteso difensore che, alla fine, risponde al nome di Nehuen Perez.

Mercato Napoli, confermato l'arrivo di Perez

Sarà infatti l'argentino che ieri ha giocato la sua ultima partita (persa) con l'Udinese contro l’Atalanta prima di trasferirsi in azzurro. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, mancano ancora alcuni dettagli ma il giocatore sosterrà le visite mediche martedì e sarà poi annunciato dal Napoli.