Calciomercato Napoli, Samardzic potrebbe portare anche il rinforzo in difesa

Calciomercato Napoli - Non uno ma ben due possibili rinforzi dall’Udinese. Perché oltre Lazar Samarzdic dal Friuli potrebbe arrivare anche un rinforzo per la difesa.

Mercato Napoli, sia Samardzic che Perez?

Si tratta dell’argentino Nehuén Pérez come conferma anche Il Mattino oggi in edicola. Perché se per il centrocampista è attesa la fumata bianca sui 25 milioni per un contratto quadriennale con opzione per un 5° anno al giocatore, in difesa potrebbe spuntare anche quest’altra opzione come alternativa a Radu Dragusin nel frattempo corteggiato anche da big europee come Tottenham e Bayern Monaco.