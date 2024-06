Calciomercato Napoli, tre rinforzi nella zona centrale della difesa e uno se non due esterni sulle fasce: questa la prospettiva per il reparto arretrato come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, sarà rivoluzione in difesa?

Gli acquisti dipenderanno anche dalle cessioni e a tal proposito in uscita ci sono Giovanni Di Lorenzo (almeno nei piani del giocatore), Leo Ostigard, Mario Rui, Juan Jesus e probabilmente anche Natan.