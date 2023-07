Schira: "I tifosi del Napoli dovranno tifare Juve per un motivo! Kvaratskhelia verso il rinnovo, spunta deadline per Zielinski"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I tifosi del Napoli devono tifare affinchè la Juventus prenda Lukaku, perché questo vorrebbe dire che il PSG prenderebbe Vlahovic senza fiondarsi più su Osimhen che a quel punto resterebbe in azzurro.

Sul rinnovo di Osimhen: “C’è la voglia di trovare un’intesa, me lo fanno pensare proprio le parole del nigeriano. Il fatto che Calenda arrivi in ritiro conferma che il Napoli sta facendo l’impossibile per tenere il centravanti, con un’offerta economica importante”.

Su Kvaratskhelia: “La situazione è sicuramente diversa, il rinnovo arriverà o nei prossimi mesi o entro la fine dell’anno. Ha dimostrato di essere un campione e merita uno stipendio importante, anche il Napoli lo sa bene e glielo dimostrerà con il rinnovo”.

Su Lozano e Zielinski: “Il messicano ha offerte remunerative ma da posti esotici e non sembra attratto nell’andare in quei campionati. Quelle di Zielinski è invece una situazione più calda, con Sarri che lo prenderebbe subito alla Lazio. C’è poi un’offerta importante dall’Arabia anche se non sembra convinto della destinazione. Il Napoli gioca la sua partita, lui resterebbe in azzurro molto volentieri ma senza decurtarsi troppo lo stipendio. Entro 15-20 giorni ci sarà il dentro o fuori”.