Rinnovo Meret, l'agente: "Ascolteremo le opportunità che ci saranno! Non escludo che possa restare al Napoli"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Alex Meret è tutto da decifrare. Il portiere della SSC Napoli ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e non ha ancora chiarito il suo futuro. Continuerà a restare in maglia azzurra? Solo il tempo chiarirà lo scenario.

Calciomercato Napoli, rinnovo Meret: parla l'agente

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Se Meret che è a scadenza può rinnovare di nuovo col Napoli? Sicuramente daremo apertura per ascoltare delle opportunità che ci saranno. Ma se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell'ambiente che non è escluso che possa restare, ovviamente se il Napoli lo vorrà".

Calciomercato Napoli, rinnovo Meret: parla l'agente Pastorello

Rinnovo Meret, la situazione

Il futuro di Alex Meret friulano resta tra i temi da monitorare in ottica calciomercato. Dopo anni vissuti tra critiche, infortuni e momenti di grande affidabilità, oltre che alla vittoria di due scudetti, Meret ha conquistato col tempo un ruolo da primario nel progetto azzurro. Il contratto rappresenta un passaggio importante per definire la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli potrebbe puntare sulla continuità, soprattutto considerando la conoscenza dell’ambiente e l’esperienza maturata dal portiere. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se ci saranno le condizioni per un nuovo accordo e prolungare il legame con gli azzurri.