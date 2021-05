Sky, Pellegrini: "E se Gattuso restasse a Napoli? Non c'è cosa più saggia di fare un passo indietro e ammettere i propri errori"

Calciomercato Napoli - Gattuso rinnova con il Napoli? Arrivano importanti novità da Sky Sport. Gennaro Gattuso è in scadenza a giugno con il Napoli e il rinnovo che sembrava fatto tra il 2020 e il 2021 è poi saltato per la rottura del rapporto tra De Laurentiis e lo stesso Gattuso, ma ora qualcosa potrebbe cambiare.

Rinnovo Gattuso

Calciomercato Napoli, Gattuso rinnova?

Come rivelato da Luca Pellegrini, opinionista di Sky, il Napoli e Gattuso dovrebbero tornare a parlare del rinnovo di contratto perché i risultati parlano chiaro. Secondo Pellegrini imparare dai propri errori e fare un passo indietro per tornare a trovare l'armonia giusta e proseguire insieme sarebbe la scelta migliore per il Napoli e per il futuro di Gattuso.

Gattuso Napoli

Ultime Napoli, rinnovo Gattuso: il segnale dei calciatori

Intanto, l'ennesimo segnale per un rinnovo di Gattuso con il Napoli arriva dai calciatori stessi, che ancora oggi dopo ogni gol sono andati tutti ad abbracciare il proprio allenatore come dimostrazione del forte legame che lega tutto lo spogliatoio.

calciomercato napoli gattuso

Calciomercato: Gattuso nel mirino di altri club

Infatti, secondo le ultimissime di calciomercato, Gennaro Gattuso piace a Fiorentina, Lazio e Juventus in Serie A e altre grandi all'estero. Il tecnico attenderà fine stagione per prendere la sua decisione.