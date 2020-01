Il Mattino - Napoli, rinnovi Milik e Zielinski: firme lontane, vogliono una clausola bassa!

Calciomercato Napoli - Il mercato è ormai in chiusura e il Napoli pensa già ai rinnovi di contratto che vorrà chiudere nel mese di febbraio. Il Mattinoparla di quelli che riguardano Milik e Zielinski in scadenza nel 2021. Giuntoli si prepara a un tour de force a febbraio con molti dei big azzurri in scadenza nei prossimi anni.

Milik Zielinski

Mercato Napoli, rinnovi Milik e Zielinski

Rinnovo più complesso per Milik. Occhio, complesso e non complicato. Manca davvero poco all’intesa totale,ma i dettagli tengono ancora lontano dalla firma. Milik vuole una clausola bassa (50 milioni), il Napoli non vuole inserirla. Ed è lo stesso per Zielinski: il nodo è la clausola liberatoria che il club azzurro adesso o vuole altissima o non vuole inserirla più nei contratti.