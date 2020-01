Calciomercato Napoli, Repubblica: offerto Tousart del Lione! E' il piano B per il centrocampo, Koutris può essere il nuovo terzino

Calciomercato Napoli - Non solo Stanislav Lobotka sul tavolo di Cristiano Giuntoli nelle ultime ore, perchè il club partenopeo valuta diversi profili e non vuole farsi trovare impreparato. Il mercato di gennaio servirà a consegnare nuove pedine utili per il 4-3-3 a Gattuso e per anticipare un lavoro che dovrà essere completato in estate.

Calciomercato Napoli, Tousart offerto e il punto sui terzini

Ma non c'è appunto solo Lobotka nel mirino. "Ovviamente esiste pure un piano B (qualche giorno fa è stato proposto il francese Lucas Tousart del Lione, nazionale under 21)", scrive Repubblica nell'edizione odierna

Lucas Tousart

E poi sul terzino sinistro aggiunge: