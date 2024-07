Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti importanti per Alessandro Buongiorno.

Ecco quanto rivela infatti Matteo Moretto, collega di Relevo:

Il Napoli è pronto per accelerare su Alessandro Buongiorno. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto diretto tra le parti per avanzare concretamente nella trattativa. La proposta degli azzurri può toccare quota 35 milioni di euro. Per Antonio Conte è un acquisto assolutamente prioritario.