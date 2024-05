Calciomercato Napoli, Rai annuncia - Smentite su Dybala: l'obiettivo è Gudmundsson

Calciomercato SSC Napoli - Nelle scorse ore, è circolato anche il nome di Paulo Dybala accostato al club azzurro. Ma il fantasista argentino della Roma non rientra nei piani di Manna-Conte.

Napoli: Gudmundsson sì, smentite su Dybala

Stando a quanto rivelato da Ciro Venerato al TG Sport della Rai, il Napoli non segue Dybala, bensì Gudmundsson con estremo interesse:

"Dybala non rientra nei piani di Conte e Manna: seguito il genoano Gudmundsson".

Genoa, Albert Gudmundsson

Situazione Gudmundsson: rischio carcere in Islanda

Intanto, non se la passa serenamente fuori dal campo di gioco Albert Gudmundsson, che è accusato di violenza sessuale in Islanda: l'attaccante del Genoa che piace tanto anche al Napoli si trova a fare i conti con la riapertura di un processo per violenza sessuale che era stato inizialmente archiviato.

Lo scorso agosto una donna aveva denunciato Gudmundsson in Islanda dopo aver subito una molestia. Proprio per questo, peraltro, l'attaccante era stato anche escluso dalla sua Nazionale, salvo poi essere riammesso in seguito all'archiviazione del processo. Adesso però, dopo un ricorso presentato al pubblico ministero, il caso è stato riaperto e Gudmundsson si ritrova di nuovo sotto processo.

"Albert Gudmundsson è innocente". Queste invece le parole da parte dell'avvocato Vilhjalmur H. Vilhjalmsson che tutela gli interessi di Albert Gudmundsson. In mattinata si è diffusa infatti la notizia dall'Islanda che riguarda il rinvio a giudizio per un presunto caso di violenza sessuale da parte dell'attaccante del Genoa. Pronto l'intervento da parte dell'avvocato Vilhjalmsson che ha voluto fare chiarezza: "Non è successo nulla di nuovo - ha proseguito il legale in una breve nota - tutto questo fa parte dell'iter processuale che già conosciamo. Manteniamo la piena fiducia nella giustizia". Nelle prossime settimane dunque dovrebbero esserci sviluppi sulla questione.