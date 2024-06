Calciomercato Napoli, primo acquisto ad un passo! Il Mattino: "Ufficialità a stretto giro"

Calciomercato SSC Napoli - Dopo Rafa Marin si stringerà per Buongiorno, il Napoli in attesa della cessione di Osimhen vuole assicurare una difesa di livello ad Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"All-in sulla difesa. Il Napoli si concentra sul pacchetto arretrato prima di sferrare l'attacco - è proprio il caso di dirlo - sul bomber. Dopo l'ingaggio di Rafa Marin, 22 anni di proprietà del Real Madrid (la cui ufficializzazione potrebbe avvenire anche a stretto giro), il diesse Giovanni Manna sta accelerando i tempi per completare il reparto difensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte il prima possibile. E se per Alessandro Buongiorno del Torino si continua a lavorare a fari spenti, sotto traccia, per trovare la quadra con Urbano Cairo (l'operazione entrerà nel vivo soltanto dopo gli Europei, ma c'è già un'intesa di massima con il giocatore) ecco che ci si concentra sulle frecce azzurre".