Calciomercato Napoli, presa la decisione definitiva su Tuanzebe

Calciomercato Napoli - Se Frank Anguissa ha convinto e alla fine verrà riscattato, non si può dire lo stesso di Axel Tuanzebe che anche è giunto dalla Premier League.

Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport on line:

Eppure le sue referenze in Premier erano buone, così come Axel aveva intenzione di integrarsi in fretta: aveva preso un insegnante di italiano, cosa che suoi colleghi da più tempo a Napoli non hanno fatto. Ma alcuni problemi fisici, pare derivanti dalla durezza dei campi di Castel Volturno, lo hanno tenuto un po’ ai margini. E così Tuanzebe tornerà all’United senza aver lasciato tracce del suo passaggio a Napoli.