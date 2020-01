Venerato a CN24: "Politano apre al Napoli, tutto dipende dalla Roma! L'Inter accetta l'offerta degli azzurri"

Calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it per ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Matteo Politano. Ecco le sue dichiarazioni.

"Prima apertura di Matteo Politano al Napoli. Roma al momento non riesce a pareggiare offerta di Giuntoli. Se nelle prossime ore non ci sarà un deciso rilancio del ds Petrachi, il calciatore accetterà il club azzurro. Questo trapela dal suo entourage in tarda notte".