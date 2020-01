Calciomercato Napoli. Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per le ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"L'affare Politano-Napoli si può chiudere in serata ma manca ancora un incontro tra il club e gli agenti per chiudere con il calciatore. Le parti si sono sentiti solo per telefono. Quando si vedranno sarà per iniziare a mettere il tutto per iscritto".