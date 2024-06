Calciomercato Napoli, c'è anche il Fenerbahce interessato a Mario Rui: Mourinho spinge per averlo | ESCLUSIVA

Mario Rui è tra i nomi in uscita del Napoli. Nelle scorse settimane l'agente del portoghese ha dichiarato che il club gli ha chiesto di trovare una sistemazione al suo assistito che non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte. Il terzino ha un contratto in scadenza nel 2026 e percepisce quasi 4 milioni lordi a stagione. Non è un mistero che Manna stia cercando un altro esterno da affiancare a Olivera. Ragion per cui bisogna seguire con grande attenzione l'evoluzione della situazione legata a Mario Rui.

Mario Rui verso la cessione?

Calciomercato Napoli - Nel corso di queste settimane si è parlato di un possibile ritorno in patria per il difensore classe 1991. In particolare, i tre club che avrebbero espresso un gradimento per Mario Rui sarebbero Benfica, Sporting Lisbona e Porto. Sicuramente tornare a casa per Mario Rui sarebbe una soluzione certamente gradita all'età di 33 anni, ma non sono da escludere a priori altri scenari. Registriamo l'interesse del Fenerbahce per il calciatore.

Ad avere questa idea è stato Josè Mourinho che vorrebbe puntare sull'esperienza e la qualità tecnica di un terzino come Mario Rui. Tra Napoli e Fenerbahce i rapporti sono eccellenti visti gli affari in passato di Elmas prima e Kim poi. Certamente le prossime settimane ci daranno più indicazioni.

