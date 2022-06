Calciomercato Napoli: un altro giocatore dice addio con Mertens, l'annuncio di Bargiggia

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie di calciomercato sul Napoli dal noto giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia che svela la situazione in casa Napoli.

Napoli: due addii, l'annuncio di Bargiggia

Il Napoli rischia di perdere diversi giocatori. Non soltanto Mertens è pronto a dire addio agli azzurri perché in scadenza di contratto. Infatti, sul Napoli ha parlato proprio Paolo Bargiggia sul suo profilo Twitter parlando di Ospina e del Napoli: "Al Napoli cominciano ad entrare nell'ordine di idee di una separazione anche da David Ospina, dopo quella oramai virtuale di Dries Mertens. È passato troppo tempo senza una risposta da parte del portiere. Uscirà allo scoperto in zona Cesarini? Non semplice".