Repubblica - Tottenham su Osimhen per sostituire Kane, per il Napoli è incedibile! La strategia per il rinnovo

Arrivano le ultime notizie sul calciomercato Napoli e sul possibile addio di Victor Osimhen che è fortemente cercato dal Tottenham in Premier League. Il Napoli per acquistare Osimhen ha chiuso un'operazione complessiva di 70 milioni di euro (ecco Osimhen quanto è stato pagato), ciò significa che De Laurentiis e Giuntoli hanno sempre avuto fiducia assoluta nei confronti dell'attuale numero 9, ma le sue prodezze non sono passate inosservate, soprattutto dopo il ritorno dall'infortunio e dal Covid.

Calciomercato Napoli, Osimhen nel mirino del Tottenham

Il 22enne nato a Lagos è finito nuovamente nel mirino del club inglese che lo aveva seguito già nella scorsa sessione di mercato. Infatti, il Tottenham pensa all'acquisto di Victor Osimhen per sostituirlo con Harry Kane che sembra sarà ceduto. Come riportato da Repubblica, il capitano inglese ha espresso la volontà di lasciare il club londinese per una nuova avventura e quindi gli Spurs con Fabio Paratici sono alla ricerca di un sostituto e il nigeriano del Napoli sembra perfetto.

Victor Osimhen Napoli

Ultime notizie calcio Napoli, Osimhen considerato incedibile

Osimhen sarebbe perfetto per il Tottenham che vuole acquistarlo ma il Napoli lo considera praticamente incedibile per una cessione. Perché il giovane attaccante del Napoli calcio è considerato al centro del progetto e Spalletti ha un compito ben preciso, lo vuole valorizzare il più possibile puntando sulle sue qualità con l’obiettivo di tornare in Champions League.

calciomercato napoli osimhen

Ultimissime calciomercato Napoli oggi, rinnovo Osimhen

Osimhen ha un contratto fino al 2025 con la SSC Napoli e il club vanta l’opzione per il prolungamento di un altro anno ancora. Infatti, De Laurentiis ha una strategia chiara riguardo il rinnovo dell'attacante che è praticamente incedibile. Spalletti punta su di lui e lo stesso Victor ha voglia di dare tutto per il Napoli. Niente Tottenham, dunque, perché la storia è destinata a continuare.